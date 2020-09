Positività nello staff del Torino, sospesi gli allenamenti (Di giovedì 10 settembre 2020) In casa Torino scoppia l’allarme Coronavirus. I granata, a seguito della positività di un membro dello staff, hanno sospeso le sedute di allenamento, e, in attesa di sottoporsi a nuovi tamponi per verificare la possibilità di altri casi, tutta la rosa è rinchiusa in albergo. Dopo la positività di Aurelio De Laurentiis, anche Urbano Cairo, si è sottoposto nella giornata di ieri al tampone, in quanto il patron del Torino è stato a contatto con il presidente del Napoli durante l’assemblea di Lega tenutasi a Milano. Foto: Twitter Torino L'articolo Positività nello staff del Torino, sospesi gli allenamenti proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

