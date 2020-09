Pomezia, al via i lavori nel Comprensorio Industriale D: nuova viabilità, tutte le info (Di giovedì 10 settembre 2020) Al via i lavori di riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della Via Pontina e la Via dei Castelli Romani. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso all’hotel Selene e Via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di due rotatorie collocate in corrispondenza dell’hotel Selene e lungo l’arteria di nuova realizzazione. I lavori dureranno circa 18 mesi. “Oggi non avviamo solo un cantiere, ma un intervento urbanistico di primaria importanza – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri –. La modifica della destinazione d’uso da Industriale a servizi privati, che prevede la possibilità di realizzazione di edifici commerciali e direzionali, permette infatti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

