Politica (Di giovedì 10 settembre 2020) David Graeber è stato un intellettuale fuori dal comune. Era un antropologo, nato negli Stati Uniti, vissuto a Londra, morto a Venezia il 2 settembre all’età di 59 anni. Leggi Leggi su internazionale

CarloCalenda : Era poco più di un anno fa. Ma in fondo importa poco. Ci siamo abituati alle giravolte, le abbiamo celebrate o semp… - rulajebreal : #WillyMonteiro è stato trucidato perché aveva la pelle nera. Il razzismo, l’incitamento al odio e la violenza di m… - Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - RepubblicaTv : Referendum, le ragioni di un No: la maratona dell'Espresso: Una maratona in streaming per dire no al referendum del… - paolaokaasan : RT @a_meluzzi: Mascherine, ora Zingaretti rischia la beffa: la Ecotech porta la Regione davanti al Tar - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Politica Morbo e politica: il discorso sul metodo di Papa Francesco AGI - Agenzia Italia Lagarde: Pil eurozona 2020 rivisto in meglio a -8%. Attività economica rimbalza nel III trimestre

La presidente della Banca centrale europea: rimane l'incertezza per la pandemia. I tassi di interesse restano invariati. Molto probabile l'uso dell'intera dotazione del programma di acquisto di titoli ...

Hong Kong: la repressione continua, la protesta pure

Hong Kong: la repressione continua, la protesta pure Quasi trecento arresti per manifestazioni non autorizzate, la causa sono le elezioni posticipate e la legge sulla sicurezza nazionale ...

La presidente della Banca centrale europea: rimane l'incertezza per la pandemia. I tassi di interesse restano invariati. Molto probabile l'uso dell'intera dotazione del programma di acquisto di titoli ...Hong Kong: la repressione continua, la protesta pure Quasi trecento arresti per manifestazioni non autorizzate, la causa sono le elezioni posticipate e la legge sulla sicurezza nazionale ...