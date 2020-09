"Poi magari indaghiamo su questo". Arcuri, bomba Nexus sul governo. Dalla Lega, sospetto devastante (Di giovedì 10 settembre 2020) Rischia di costar caro a Domenico Arcuri lo scivolone sulla Nexus. Nel bando per l'acquisto da parte dello Stato dei famosi banchi con le rotelle per la riapertura delle scuole in sicurezza c'è qualcosa che non torna: il commissario straordinario all'emergenza coronavirus stava per pagare 45 milioni a un'azienda, la Nexus appunto, il cui proprietario e unico impiegato è entrato in cassaintegrazione a marzo. Come avrebbe fatto a produrre migliaia di banchi, non si sa. Un pasticcio che mette in luce le magagne e la mancanza di trasparenza nella "filiera" delle forniture. E Claudio Borghi, economista e deputato della Lega, su Twitter aggiunge il carico e allarga il campo, insinuando il sospetto di manovre oscure: "Poi magari ... Leggi su liberoquotidiano

