Piemonte, il governatore Cirio: “In Italia attività sportiva trascurata dopo il fascismo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – “L’attività sportiva è stata trascurata completamente nel secondo dopoguerra. Ai tempi del fascismo c’era grande attenzione alla cura del corpo, lo sport era importante nelle scuole. Caduta la dittatura, per reazione l’attività sportiva è stata cancellata dagli istituti scolastici”. E’ quanto dichiarato oggi dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del Kinder Joy of moving Park nell’outlet di Vicolungo, ovvero un parco ludico-motorio in provincia di Novara dedicato ai bambini tra i 5 e 12 anni. Polemiche indignate Parole piuttosto chiare e inequivocabili quelli di Cirio, che hanno però scatenato l’immediata ... Leggi su ilprimatonazionale

forumJuventus : Cirio (Gov. Piemonte) : 'Insieme alla Juve abbiamo inviato al CTS un dossier per richiedere apertura Stadium già da… - CaioGCM : RT @IlPrimatoN: 'Ai tempi del fascismo c’era grande attenzione alla cura del corpo, lo sport era importante nelle scuole' - TrentadueNicola : RT @IlPrimatoN: 'Ai tempi del fascismo c’era grande attenzione alla cura del corpo, lo sport era importante nelle scuole' - IlPrimatoN : 'Ai tempi del fascismo c’era grande attenzione alla cura del corpo, lo sport era importante nelle scuole' - Ansa_Piemonte : Cirio, cura corpo trascurata dopo fascismo. Polemica. Accusato essere nostalgico, governatore si difende: 'fraintes… -