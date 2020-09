Piazzapulita, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della prima puntata di stasera, 10 settembre 2020 Parte questa sera, 10 settembre 2020, una nuova edizione di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento di La7 condotta da Corrado Formigli. In diretta dalle 21.15 torna dunque l’apprezzata trasmissione che ha come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della prima puntata di stasera, 10 settembre? Scopriamo insieme le anticipazioni. anticipazioni e ... Leggi su tpi

prestia_fabio : RT @tvblogit: Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - toysblogit : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - SerieTvserie : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni - tvblogit : Piazzapulita, puntata 10 settembre 2020: ospiti e anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita anticipazioni Piazzapulita, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata del 10 settembre 2020 TPI Guida Tv 10 settembre: Nero a metà, Chi vuol essere milionario, Tre manifesti a Ebbing. Missouri

La guida tv quotidiana della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show e attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, v ...

La guida tv quotidiana della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, cinema, game show e attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, v ...