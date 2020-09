Piazzapulita e la tensione narrativa tra estetica e sostanza giornalistica (Di venerdì 11 settembre 2020) La prima puntata stagionale di Piazzapulita conferma la capacità del programma di Formigli – unica, rispetto agli altri di talk show attualmente in onda – di creare una tensione narrativa. Il racconto di Piazzapulita, i cui richiami santoriani restano evidenti, ricomincia dalle impressionanti e crude immagini delle terapie intensive girate da Alessio Lasta in pieno lockdown, a cui segue un servizio sulla rimozione estiva del virus in Sardegna. Al rientro in studio si ripiomba, a schiaffo, nel dramma della primavera scorsa con la testimonianza di Asia, figlia di Sirio, morto a marzo scorso a causa di una polmonite. Quindi si passa al talk, con il professor Zangrillo che 'regala' la notizia della serata: Silvio Berlusconi se fosse arrivato in ospedale dieci ore dopo o se si fosse ammalato a marzo o ad ... Leggi su blogo

