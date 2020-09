Pesce surgelato richiamato dagli scaffali per rischio microbiologico: contiene salmonella, non consumare [MARCHIO E LOTTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Pesce surgelato contenente salmonella. Si tratta, nello specifico di Preparato per insalata capricciosa, a MARCHIO PROMAR, prodotto da RIMAVAR srl. Il prodotto, venduto in buste da 800 grammi, ha la data di scadenza indicata in 10/04/2021. Il motivo del richiamo è “possibile presenza di salmonella“. Nelle avvertenze si legge: “Si prega di non consumare e rendere il LOTTO oggetto di richiamo”.L'articolo Pesce surgelato richiamato dagli scaffali per rischio microbiologico: contiene salmonella, non ... Leggi su meteoweb.eu

Cento chili di carne surgelata ammassati dentro cassette di plastica senza alcuna refrigerazione all'interno del furgone e la mancanza totale di ogni prescrizione sanitaria. È la scoperta fatta dalla ...

