Perquisizione in casa per un like “nazi”. Il consigliere leghista e la repressione orwelliana (Di giovedì 10 settembre 2020) Ferrara, 10 set – Ritrovarsi iscritti nel registro degli indagati e con la Digos in casa per un mi piace su Facebook. Può accadere anche questo nel 2020, tempo in cui parlare di “deriva orwelliana” risulta già superato, visto che stiamo già vivendo in un distopico 1984. Se vi sembra esagerato chiedete a Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara e poliziotto sindacalista del Sindacato autonomo di polizia, indagato e perquisito a causa di un semplice like scorretto. Caprini aveva mostrato la sua pubblica approvazione social per un post dell’imprenditore Marco Faccini, che attaccava il cantante Sergio Sylvestre per aver massacrato l’inno di Mameli durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus del 17 giugno scorso. Il like ... Leggi su ilprimatonazionale

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Sicuramente un apprezzamento infelice quello del consigliere leghista estense. Ma si può indagare e perquisire una persona… - CesareCamboni : RT @IlPrimatoN: Sicuramente un apprezzamento infelice quello del consigliere leghista estense. Ma si può indagare e perquisire una persona… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Sicuramente un apprezzamento infelice quello del consigliere leghista estense. Ma si può indagare e perquisire una persona… - IlCastiga : RT @IlPrimatoN: Sicuramente un apprezzamento infelice quello del consigliere leghista estense. Ma si può indagare e perquisire una persona… - IlPrimatoN : Sicuramente un apprezzamento infelice quello del consigliere leghista estense. Ma si può indagare e perquisire una… -