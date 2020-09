Percosse e scariche elettriche, la polizia di Bogotà uccide un avvocato di 46 anni. La scena in un video: scoppia la protesta in Colombia (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiamava Javier Ordóñez, era avvocato, aveva 46 anni, e all’alba del 9 settembre è morto a Bogotà dopo essere stato aggredito da due agenti di polizia che lo hanno schiacciato, e colpito ripetutamente con scariche elettriche delle loro ‘taser’. La scena, divenuta virale sui social network, ha ricordato a tutti l’abuso delle forze dell’ordine che negli Usa ha portato alla morte George Floyd, anche se in questo caso la vittima non era nera ma di carnagione bianca. Registrata da un passante con un cellulare, l’azione violenta degli agenti è incontestabile nella sua drammaticità: l’avvocato a terra che grida: ‘Per favore, basta, fermatevi’, gli agenti che continuano a ... Leggi su ilfattoquotidiano

