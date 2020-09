Perché il gatto di Schrödinger può esistere come esperimento? La risposta è in uno studio italiano (Di giovedì 10 settembre 2020) (foto: VW Pics via Getty Images)C’è un modo per spiegare perché alcune leggi alla base della meccanica quantistica non possono valere anche nella realtà macroscopica, quella di tutti i giorni? E perché il paradosso del gatto di Schrödinger rimarrà un esperimento che vive solo nella nostra immaginazione? Un team di fisici italiani del Centro ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’università di Trieste fornisce sonda i confini fra meccanica quantistica e realtà, provando a spiegare perché alcune regole cadono quando si passa dal mondo submicroscopico a quello macroscopico. I risultati sono pubblicati su Nature Physics. Questo filone di ricerca potrebbe trovare applicazione nel mondo delle tecnologie quantistiche. Lo strano mondo della meccanica ... Leggi su wired

