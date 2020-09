Per la morte di Willy possibili nuovi indagati. Belleggia: "I Bianchi mi hanno 'consigliato' il silenzio" (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli indagati per la morte di Willy potrebbero aumentare. Gli inquirenti in queste ore stanno ascoltando altre persone che nella notte in cui il giovane è morto, dopo essere stato picchiato pesantemente con calci e pugni, erano a Colleferro. E, probabilmente, hanno visto qualcosa, o hanno avuto un ruolo nella rissa. L’accusa, al momento, è di omicidio preterintenzionale in concorso per Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli e di favoreggiamento per l’amico che guidava il Suv. Ma l’ipotesi di reato potrebbe farsi più brave: diventare omicidio volontario. Anche il gip, nell’ordinanza con la quale ha convalidato l’arresto per tutti tranne che per Belleggia, non lo ha escluso.Il ... Leggi su huffingtonpost

Hanno picchiato «selvaggiamente e a caso». Tanto da poter valutare, anche in base alle risultanze dell’autopsia l’omicidio volontario. Per il gip di Velletri Giuseppe Baccarato, che ha convalidato l’a ...

Segno più per i tamponi e i nuovi contagi, aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva e anche i morti con Covid-19 (2 nelle ultime 24 ore): sono queste le news del 9 settembre 2020 sul coron ...

