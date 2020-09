Pena di morte, Trump fa ripartire le esecuzioni: le reazioni dei condannati VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Grazie al presidente Trumo, sono riprese dopo 17 anni, le esecuzioni con iniezione letale negli Usa. Ma anche in altri Paesi esiste ancora la Pena di morte. “Il sangue non pulisce ma sporca”, Una massima buddhista che sottolinea la teoria della non violenza come unica strada per non generare altra violenza. Un argomento che da sempre ha scomodato studiosi, politici, associazioni, semplici cittadini: la Pena di morte. Superata, anzi abolita ormai nella stragrande maggioranza del Pianeta, resta però ancora immune da abolizione in Paesi roccaforte della Pena capitale. Primi fra tutti, manco a dirlo, due potenze economiche e non solo, tra le più importanti al mondo: Cina e Stati Uniti. Mentre negli stati americani si continua a uccidere senza ... Leggi su chenews

mariaederaM5S : La morte di Willy, 21enne ucciso a botte a Colleferro, è davvero sconcertante. Non è ammissibile morire in questo m… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Usa Il 27 agosto è stato ordinato il rilascio di Robert DuBoise, condannato alla pena capitale 37 an… - TeresaBellanova : Dopo la notizia terribile della morte in carcere di #EbruTimtik, avvocata per i diritti in #Turchia, oggi arriva la… - sacspo : Suggestioni letterarie per il rifiuto della pena di morte - dall_giovanni : RT @ChiaraSuriani: Tw: femminicidio La morte di Elena Pomarelli, 28enne uccisa da Massimo Sebastiani, 45enne, non sarà legalmente considera… -