"Pechino mentì: 84enne inglese malato già a dicembre prima vittima Covid fuori dalla Cina" (Di giovedì 10 settembre 2020) Un 84enne morto di coronavirus nel mese di gennaio, dopo averlo contratto a dicembre, qualche giorno prima che Pechino segnalasse l’epidemia all’OMS. A rivelarlo sarebbero gli esami autoptici e il tampone post-mortem eseguiti su Peter Attwood, anziano paziente britannico la cui causa di morte è stata segnalata dal medico legale come “infezione da Covid-19 e broncopolmonite”. La vicenda viene riportata dal Daily Mail.L’uomo è morto in ospedale il 30 gennaio dopo essere stato colpito da tosse e febbre prima di Natale. Inizialmente la causa di morte è stata contrassegnata come insufficienza cardiaca e polmonite, ma i test effettuati dopo la sua morte hanno rivelato che Covid-19 era presente nel suo tessuto polmonare, ... Leggi su huffingtonpost

