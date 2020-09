Pd: Orlando, ‘Saviano attacca unica forza contro destra e populismo’ (2) (Di giovedì 10 settembre 2020) (Adnkronos) – “Saviano -ha aggiunto Orlando- si scorda di considerare che in questo anno siano successe altre cose rispetto a quelle che lui ricorda: l’Italia è rientrata in Europa, l’Europa ha risposto diversamente che nel 2008, l’Italia ha gestito il Covid in modo molto diverso dai Paesi guidati dai populisti”. “La cosa che mi colpisce di più è un fatto di metodo: io mi sono sempre indignato quando gli esponenti politici di destra, quando Saviano poneva delle questioni, anzichè rispondere lo attaccavano sul piano personale e gli contestavano delle posizioni precedenti: è esattamente quello che ha fatto nei confronti degli esponenti del Partito democratico. Il problema vero è che questo costume rischia tutto sommato di creare un clima nel quale ... Leggi su meteoweb.eu

