Pasta aglio olio e tonno (Di giovedì 10 settembre 2020) Questa ricetta di è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’aglio. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta250 g di tonno in scatola30 foglie di basilico4-5 spicchi d’aglioPeperoncino piccante (facoltativo)Sale fino q.b.olio extravergine d’oliva q.b.Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto ... Leggi su termometropolitico

fearofyou : @LaMerlettaia Si tratta in sostanza di tagliare in porzioni medie le patate, le verze e il casera. Quando l’acqua b… - __Vale0__ : RT @SottonaPerHobi: Comunque io in tutto questo sto ancora aspettando la pasta aglio e olio di Nam - SottonaPerHobi : Comunque io in tutto questo sto ancora aspettando la pasta aglio e olio di Nam - vincenzo_celso : Il vero maschio terrone, quando ha voglia di spaghetti aglio/oglio/peperoncino/alici, non mangia nel piatto. Egli s… - pastadimartino : Avete mai pensato che se mangiate gli Spaghettini con il ragù non sentirete più la pasta? E che se agli Ziti abbina… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta aglio Pasta aglio olio e tonno zazoom.it Crema di mandorle fatta in casa: la ricetta facile e cremosa

Difficoltà: facileCosto: bassoCategoria: Preparazioni di basePorzioni: 4Tempo preparazione: 20 minTempo totale: 20 minveganaSenza glutineLiscia, densa ed appagante, la&nb ...

Vi sveliamo l’unico modo di mangiare pasta e dimagrire senza trucchi e diete

Pasta e pizza: le due eccellenze italiane nel mondo. Prime assolute assieme al riso, come abbiamo di recente ricordato anche nei nostri articoli. La pasta è inserita nella dieta mediterranea. È ricono ...

Difficoltà: facileCosto: bassoCategoria: Preparazioni di basePorzioni: 4Tempo preparazione: 20 minTempo totale: 20 minveganaSenza glutineLiscia, densa ed appagante, la&nb ...Pasta e pizza: le due eccellenze italiane nel mondo. Prime assolute assieme al riso, come abbiamo di recente ricordato anche nei nostri articoli. La pasta è inserita nella dieta mediterranea. È ricono ...