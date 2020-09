Parmigiana di melanzane (Di giovedì 10 settembre 2020) La è un piatto unico veramente delizioso, comodo e utile in molte occasioni: per i pasti di tutti i giorni, come pranzo al sacco oppure se volete stupire tutti gli invitati in una cena speciale. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 5-6 melanzane grandi700 g di salsa di pomodoro150 g di parmigiano grattugiato300 g di scamorza affumicata200 g di mortadella6 uovaFarina q.b.6-7 foglie di basilicoOlio di semi di arachidi q.b.2-3 spicchi d’aglio3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Pepe nero q.b.Iniziamo la preparazione della lavando con cura le melanzane, poi asciugatele e sbucciatele. Quindi tagliatele a fettine e poi disponetele in uno scolapasta con del sale grosso o fino ed un peso sopra, in modo tale che perdano l’acqua di vegetazione. Lasciate così le ... Leggi su termometropolitico

SimoRussoNa83 : RT @1926_cri: Mangiare a Napoli. 'O cuzzetiell con polpette e parmigiana di melanzane. - fattonagds : la parmigiana di zucchine penso perchè tuttti mangiano wuella fi melanzane ok?? ma non è che ti fa schifo di zucchi… - FlickerXStill : RT @1926_cri: Mangiare a Napoli. 'O cuzzetiell con polpette e parmigiana di melanzane. - Scentone75 : RT @1926_cri: Mangiare a Napoli. 'O cuzzetiell con polpette e parmigiana di melanzane. - Castrese7 : RT @1926_cri: Mangiare a Napoli. 'O cuzzetiell con polpette e parmigiana di melanzane. -