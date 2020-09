Parma, tenta rapina in casa e abusa di anziana: arrestato 17enne (Di giovedì 10 settembre 2020) commenta Prima ha tentato di rapinarla, poi ha abusato di lei sessualmente. L'autore, identificato e arrestato dai carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, è un ragazzo di 17 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Parma, 17enne tenta rapina ed abusa di anziana 87enne

Prima ha tentato di rapinarla, poi ha abusato di lei sessualmente. La vittima e' una pensionata di 87 anni di Salsomaggiore Terme (PARMA) aggredita nella sua abitazione. L'autore, identificato e arres ...