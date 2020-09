Parma: ottantasettenne subisce tentata rapina e poi violenza sessuale (Di giovedì 10 settembre 2020) Un ragazzo arrestato nel parmense: prima tenta una rapina e poi abusa dell’anziana donna Brutta avventura per una pensionata di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma: lo scorso sabato, mentre era in casa, si è imbattuta improvvisamente in uno sconosciuto penetrato nel suo giardino. Il giovane diciassettenne si è insinuato, infatti, nella proprietà privata della … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

