Parma già a pieni giri: la squadra di Liverani travolge la Pro Sesto 6-0 (Di giovedì 10 settembre 2020) Sei reti e tante buone sensazioni. Il Parma continua nel migliore dei modi il suo avvicinamento all'inizio del campionato. I crociati si impongono in amichevole sulla Pro Sesto, squadra militante in Serie C. Il nuovo tecnico Fabio Liverani può sorridere per l'ottima intesa tra Inglese e Cornelius ostentata nel primo tempo e per l'ottima tenuta difensiva con un Dermaku protagonista.L'INCONTROA sbloccare l'incontro ci pensa Cornelius che si procura un calcio di rigore e Inglese lo realizza al 15' spiazzando completamente il portiere avversario. I gialloblu continuano a spingere e Hernani sfiora il raddoppio pochi minuti dopo la rete del vantaggio. Anche Grossi e Darmian vanno a un passo dal bis, ma il primo tempo si conclude solamente sull'1-0 per i parmensi. Nella ripresa i crociati dilagano. Al 54' Darmian ... Leggi su itasportpress

