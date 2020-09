Parma, barbarie senza fine: 17enne marocchino rapina e stupra anziana di 87 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Parma, 10 set – Sembra davvero non esserci limite alcuno all’abisso di degrado e barbarie in cui l’Italia sta sprofondando, lentamente ma inesorabilmente. Questa volta ci troviamo a Salsomaggiore, località turistica in provincia di Parma. Qui, sabato 5 settembre, un diciassettenne di origini marocchine si è introdotto nell’abitazione di una anziana di 87 anni e, sfruttando una distrazione della signora che stazionava nel mentre in giardino, ha iniziato a rubare oggetti nella casa: il vero dramma si consuma però una volta che l’anziana si accorge della presenza del ragazzo, e urla per chiamare aiuto. Ed è qui che avviene l’indicibile orrore: lui la aggredisce e, non pago, la violenta per alcuni minuti. Le ... Leggi su ilprimatonazionale

"In queste ore abbiamo appreso con sgomento e rabbia della gravissima aggressione avvenuta a Salsomaggiore Terme ai danni di una donna di 87 anni. Davanti a un episodio così barbaro non possiamo, come ...

