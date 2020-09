Palermo, Valente: “Per me i rosanero come Milan o Inter” (Di giovedì 10 settembre 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore del Palermo Nicola Valente ha affermato: “Guardavo i rosanero già da ragazzino in tv quando erano in A. C’erano giocatori che sono diventati campioni, era una delle prime sei squadre in Italia. Nemmeno ti capaciti che sia in C. Dico di più, se mi avessero chiamato in Serie D sarei venuto di corsa. Per me vale il Milan o l’Inter" Palermo, Valente: “Per me i rosanero come Milan o Inter” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

