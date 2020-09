Palermo, la favola di Castagnini: “Giocavo al Barbera con la maglia del Catania, ecco come diventai dirigente” (Di giovedì 10 settembre 2020) Renzo Castagnini e il Palermo, un amore a prima vista. O quasi.Rinaldo Sagramola conosceva perfettamente le doti manageriali, le competenze tecniche, le capacità negoziali del dirigente toscano. Insieme avevano già lavorato, con sinergia e profitto, a Brescia. Un binomio complementare e ben assortito che l'amministratore delegato rosanero ha fatto di tutto per ricomporre nel nuovo Palermo targato Hera Hora. Missione compiuta e risultati sotto gli occhi di tutti. Pur non conoscendo a fondo la categoria, Castagnini è stato capace, di concerto con Sagramola e l'allora tecnico Pergolizzi, di costruire un organico di prim'ordine in tempi strettissimi. Una rosa in grado di sbaragliare la concorrenza, dominare il proprio girone di Serie D e conquistare la promozione. Oggi, Renzo ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, la favola di Castagnini: 'Giocavo al Barbera con la maglia del Catania, ecco come diventai dirigente'… - Mediagol : #Palermo, la favola di Castagnini: 'Giocavo al Barbera con la maglia del Catania, ecco come diventai dirigente'… - PaulRye12 : La bidella dei “dolci” contagiata a Palermo mi suona come una favola dei Fratelli Grimm... -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo favola La favola satirica di Bertoldo e Bertoldino alla corte di re Alboino Monreale News La favola satirica di Bertoldo e Bertoldino alla corte di re Alboino

Fin da ragazzo ho amato stratosfericamente il teatro satirico. Mi ricordo che a 16 anni cominciai a recitare nei teatri palermitani con attori professionisti del calibro di Beno Mazzone e Salvatore Ri ...

Arriva “Misericordia”: Emma Dante racconta la fragilità delle donne

«Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine» così la drammaturga e regista siciliana Emma Dante racconta il suo nuovo spettac ...

Fin da ragazzo ho amato stratosfericamente il teatro satirico. Mi ricordo che a 16 anni cominciai a recitare nei teatri palermitani con attori professionisti del calibro di Beno Mazzone e Salvatore Ri ...«Misericordia è una favola contemporanea. Racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine» così la drammaturga e regista siciliana Emma Dante racconta il suo nuovo spettac ...