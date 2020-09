Out of the blue, viaggio nel mondo della calligrafia cinese (Di giovedì 10 settembre 2020) Un viaggio affascinante nella storia e nella tradizione della cultura cinese attraverso la calligrafia. È questo l’obiettivo di Out of the Blue, la mostra promossa e prodotta da Comune di Milano – Cultura, Palazzo Reale e Alcantara S.p.A e visibile fino a domenica 11 ottobre presso l’Appartamento dei Principi a Palazzo Reale a Milano. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Out the The Weeknd, Until I Bleed Out, traduzione, lyrics, testo Soundsblog La calligrafia come immersione culturale: Out of the Blue porta la Cina a Milano

Qin Feng, Out of the blue. Viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara. Palazzo Reale, Milano Out of the blue. Viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara. Questo il titolo della prima iniziativ ...

Dervio. Il ristorante sospeso ‘Dinner in the sky’ debutta sul Lago di Como

DERVIO – Cenare o sorseggiare un aperitivo sospeso a 50 metri di altezza: da oggi fino al 13 settembre è possibile a Dervio con ‘Dinner in the Sky’. Un’esperienza unica e spettacolare che consente di ...

