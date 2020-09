Oscar, “dal 2024 saranno premiati solo i film inclusivi delle minoranze”: le nuove regole scatenano le polemiche (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal 2024 per vincere un Oscar si dovranno rispettare severi requisiti d’inclusione. In pratica le produzioni dei film dovranno inserire, tra attori, trama e cast tecnico e promozionale, una percentuale minima di appartenenti a gruppi razziali, etnici o di genere sottorappresentati. Lo ha dichiarato ufficialmente l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sul proprio sito web. La “rivoluzione” degli Oscar avrà quindi inizio grazie a dei precisi “standard”. In pratica si tratta di quattro categorie professionali e tecniche riguardanti attori, comparse, trama e team di lavorazione ad ogni livello produttivo, progettate per incoraggiare un’equa rappresentazione dentro e fuori il grande schermo al fine di riflettere meglio la diversità del pubblico che va al cinema. ... Leggi su ilfattoquotidiano

