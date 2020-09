Oscar 2024: solo i film inclusivi saranno premiati ed è subito polemica (Di giovedì 10 settembre 2020) Oscar 2024: cambiano le regole per il Miglior film. Il mondo del cinema è da tempo che si sta esaminando, e spinto da un movimento di attori e attrici, sta cercando di cambiare le regole dei vari premi Internazionali, così da includere tutti. Questo ha prodotto le nuove regole di inclusione destinate a produttori, sceneggiatori e registi decisi a concorrere agli Academy Awards nella categoria principale, cioè quella del miglior film. A partire dalla 96ma edizione della notte delle stelle, in programma nel 2024, sarà obbligatorio attenersi agli standard (almeno a due su quattro) appena elaborati dall’Academy. Con la decisione si intende favorire l’inclusione di gruppi sotto rappresentati a Hollywood come donne, afroamericani, ispanici e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Corriere : Polemica sugli Oscar: dal 2024 saranno premiati solo i film inclusivi - TonyBisunto : RT @MT_Meli_: Ennesima puttanata del politicamente corretto: a partire dal 2024 gli Oscar premieranno solo “film inclusivi”. Questa deriva… - danyeffe83 : RT @MT_Meli_: Ennesima puttanata del politicamente corretto: a partire dal 2024 gli Oscar premieranno solo “film inclusivi”. Questa deriva… - baita_lia : RT @MT_Meli_: Ennesima puttanata del politicamente corretto: a partire dal 2024 gli Oscar premieranno solo “film inclusivi”. Questa deriva… - luca79ind : RT @Twittaia1: La morte dell'individuo, della meritocrazia e dell'arte. Profondamente delusa, non guarderò più gli #Oscar -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2024

I tempi degli #OscarsSoWhite sembrano lontani… e per certi versi vicini in maniera preoccupante. Le polemiche sul mancato rispetto della diversità si ripropongono ciclicamente quando si tratta di esam ...L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso d’integrare nuove regole per le nomination al miglior film, regole che entreranno in vigore a partire dal 2024 per rendere gli Oscar una comunit ...