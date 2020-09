Orrore ex leghista: “Willy? Se è piccolo sta a casa o muore, non era italiano ma nero” (Di giovedì 10 settembre 2020) Diecimila like al vergognoso post razzista di Giorgio Di Folco, che poi ha provato a scusarsi. Parole da arresto immediato nei confronti di un morto. La Polizia postale indaga su quanti hanno riversato il loro odio razziale sui social dopo la morte di Willy Monteiro, ucciso dal branco a Colleferro. Ma senza indagare più di tanto, basta andare sul profilo Facebook dell’ex leghista Giorgio Di Folco per trovare il peggio che possa uscire da una mente umana. I suoi insulti al ragazzo ucciso sono deplorevoli, eppure nessuno ha ancora mosso un dito nei suoi confronti. Forse perché poi Di Folco ha provato a scusarsi con un comunicato scritto apposta per la stampa. Un pò tardi e solo perché l’indignazione degli italiani lo avevano travolto e lui, magari consigliato da un avvocato, ha provato a rimediare allo scempio. Durante la ... Leggi su chenews

La nuova edizione del programma condotto da oggi da Luisella Costamagna parte subito con un orrore ortografico ad opera del membro leghista della Camera dei Deputati, Claudio Durigon, che alla lavagna ...

“Molti str***i gli stanno augurando quello che potete immaginare”. Nicola Porro apre la sua zuppa quotidiana con la notizia di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. In un p ...

La nuova edizione del programma condotto da oggi da Luisella Costamagna parte subito con un orrore ortografico ad opera del membro leghista della Camera dei Deputati, Claudio Durigon, che alla lavagna ...“Molti str***i gli stanno augurando quello che potete immaginare”. Nicola Porro apre la sua zuppa quotidiana con la notizia di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. In un p ...