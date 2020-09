Orrore a Parma: marocchino minorenne stupra anziana di 90 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) La donna italiana vittima di violenza è ancora sotto choc dopo la terrbile esperienza vissuta: la ‘fame’ di alcuni migranti. Il racconto di una vita, passata tra la guerra, la carestia, i figli e il marito da curare. Mai nella sua lunga esperienza avrebbe pensato di potere vivere un’esperienza tanto umiliante. Piange ancora la nonnina di 90 anni che è stata stuprata da un marocchino di 17 anni. Piange e si chiede il perché proprio a lei, così anziana e tranquilla, che non farebbe male a nessuno. Di che fame si tratta quando si racconta che i migranti che arrivano in Italia, sono persone povere, disperate o in fuga dalle guerre? La fame del minorenne marocchino lo ha portato a tentare di rapinare una ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Parma Orrore a Parma: marocchino minorenne stupra anziana di 90... CheNews.it La rapina e la stupra, sotto choc la donna di 90 anni

Probabilmente doveva solo essere una ‘semplice’ rapina ma si è trasformata in qualcosa di terribile per una donna di 90 anni La donna è ancora sconvolta, come riportato da Il Giornale, l’orrore è avve ...

Aggredisce e stupra una 90enne. L'orrore del 17enne marocchino

Si è introdotto in casa sua. Ha tentato di rapinarla. Poi l’ha aggredita, spinta a terra e stuprata. La donna, di quasi 90 anni, è ancora sotto choc. Ha versato molte lacrime. E mai, forse, avrebbe an ...

Probabilmente doveva solo essere una ‘semplice’ rapina ma si è trasformata in qualcosa di terribile per una donna di 90 anni La donna è ancora sconvolta, come riportato da Il Giornale, l’orrore è avve ...Si è introdotto in casa sua. Ha tentato di rapinarla. Poi l’ha aggredita, spinta a terra e stuprata. La donna, di quasi 90 anni, è ancora sotto choc. Ha versato molte lacrime. E mai, forse, avrebbe an ...