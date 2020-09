Opel Astra SW - ' ' Mezzo milione di chilometri senza pensieri' '

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 settembre 2020) Gli automobilisti italiani, si sa, sono dei grandi macinatori di. Se poi sono costretti a viaggiare di continuo per esigenze professionali o familiari, le percorrenze possono essere davvero esagerate. Come quella raggiunta da Giuseppe Mario Mancuso di Castellamonte (TO), un lettore che ci ha scritto per raccontare il traguardo raggiunto dalla sua1.9 CDTI Cosmo da 120 CV del 2006, con la quale ha superato - ci testimonia con entusiasmo - la fatidica soglia dei 500 mila kmavere alcun problema. La sfida. ''Solo tre anni fa, la mia auto raggiungeva quota 400 mila km. Una percorrenza che stupì perfino la concessionaria'', ci spiega. Quello tra il nostro lettore e la sua wagon è un amore sbocciato sul lavoro, essendo stata l'auto, in passato, un fringe benefit che ...