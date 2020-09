‘One Tree Hill’ incontra ‘The Royals’: due amatissimi protagonisti stanno per sposarsi (foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) È un incrocio curioso e super romantico quello che ha legato, nelle ultime ore, due serie di successo come One Tree Hill e The Royals: se la prima è tra le più amate dei primi anni 2000 e ha regalato ai suoi giovani protagonisti un enorme successo mondiale, riuscendo a resistere per ben nove stagioni, la seconda ha avuto un successo più contenuto (per quanto comunque esplosivo) e si è conclusa frettolosamente alla fine della quarta stagione, lasciando in sospeso le vicende dei reali inglesi in un cliffangher irrisolto. Le due serie avevano in comune il loro creatore Mark Schwahn – licenziato proprio alla fine delle riprese della quarta stagione a causa delle accuse di molestie che alcune attrici di OTH avevano lanciato – ma nelle ultime ore il collegamento si è tinto di rosa, quando sul suo profilo ... Leggi su isaechia

