Omicidio Willy, possibili nuovi indagati. Sabato 12 i funerali a Paliano (Di giovedì 10 settembre 2020) Il punto sulle indagini per l’Omicidio di Willy Monteiro. Proseguono gli interrogatori. ROMA – Proseguono le indagini sull’Omicidio di Willy Monteiro. Le ultime indiscrezioni parlano di nuove persone finite nel mirino degli inquirenti anche se dalla Procura di Velletri smentiscono questa ipotesi. “Non ci sono al momento altri indagati – le parole degli investigatori riportati da La Repubblica – l’accusa per tutti è quella di concorso in Omicidio preterintenzionale e stiamo continuando a indagare a 360°“. La telefonata al Numero unico di emergenza L’AdnKronos ha pubblicato la telefonata al Numero unico di emergenza per chiedere aiuto. Utente: “Qui di fronte al Duedipicche c’è un ragazzo ... Leggi su newsmondo

