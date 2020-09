Omicidio Willy Monteiro: si rafforza l’ipotesi dell’omicidio volontario (Di giovedì 10 settembre 2020) L’aggressione a Willy è stata così violenta e brutale da poter configurare anche l’ipotesi di Omicidio volontario. Gli assassini di Willy Monteiro hanno picchiato «selvaggiamente e a caso»: una brutalità, violenza ed intensità tali da poter far valutare, anche in base alle risultanze dell’autopsia, l’ipotesi di Omicidio volontario. Per il gip di Velletri Giuseppe Baccarato … L'articolo Omicidio Willy Monteiro: si rafforza l’ipotesi dell’Omicidio volontario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

