Omicidio Willy, l’autopsia: massacrato di botte “Gli saltavano sopra, era già morto” (Di giovedì 10 settembre 2020) L’autopsia sul corpo di Willy ha accertato che il 21enne è morto per ‘politraumi’ causati dalle tante botte prese nell’aggressione assassina. L’autopsia e letestimonianze dell’unica persona che gli investigatori ritengono attendibile, se possibile delineano un quadro ancora più agghiacciante sulla morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso con calci e pugni a Colleferro. Ieri, 9 settembre, una giornata importante per gli sviluppi di un caso che tiene in apprensione ormai tutta l’Italia. Oltre all’autopsia sul corpo martoriato del povero Willy, ci sono stati gli interrogatori ai quattro arrestati presunti assassini del giovane capoverdiano. Gli indagati si sono rimbalzati le accuse. Il gip di Velletri ha convalidato la custodia ... Leggi su chenews

