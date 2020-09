Omicidio Willy, la versione di Marco: ‘Ero al cimitero, stavo facendo sesso mio fratello, un’amico e tre ragazze’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono particolari agghiaccianti quelli che emergono dall’interrogatorio di garanzia di Marco Bianchi, uno dei ragazzi accusati di aver ucciso Willy Monteiro, il 21enne italo-capoverdiano massacrato di bottenella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. Nei documenti (come si legge nelle foto) viene riportato che i fratelli Bianchi, prima di arrivare davanti alla pizzeria dove è stato commesso l’Omicidio stavano facendo sesso, insieme a un loro amico, con tre ragazze sconosciute. LEGGI ANCHE: Velletri, minacce di morte alla fidanzata incinta di Gabriele Bianchi: ‘Anche noi vittime come Willy’ sesso AL cimitero CON 3 SCONOSCIUTE “Marco Bianchi, interrogato per primo, riferiva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

