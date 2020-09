Omicidio Willy: il drammatico racconto del carabiniere che lo ha soccorso (Di giovedì 10 settembre 2020) Mentre continuano le indagini degli inquirenti sulla tragica morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso in una rissa a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, emerge una nuova drammatica testimonianza. Si tratta delle parole del carabiniere, riportate dal comandante della caserma Ettore Pangano e ripreso da Repubblica e Corriere della Sera, che per primo ha soccorso il ragazzo ormai morente; un’immagine che, come lui stesso ha raccontato, non dimenticherà mai. Il racconto del carabiniere Si chiama Antonio Carella, ha 53 anni e e quella notte si trovava in un alloggio di servizio. Erano le 3.30 quando qualcosa lo ha messo in allerta; grida e schiamazzi arrivano da largo Santa Caterina, proprio sotto la sua finestra. Carella capisce che non si tratta dei soliti ... Leggi su thesocialpost

