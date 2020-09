Omicidio Willy, il dirigente di Fratelli d’Italia: “Chiara Ferragni contro la sub-cultura fascista? Guardate il marito Fedez” (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio Willy, il dirigente di FdI contro Chiara Ferragni “La #Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”. Così su Twitter Francesco Di Giuseppe, 31 anni, dirigente Nazionale Fratelli d’Italia, Vice Presidente di Gioventù Nazionale e Portavoce FdI Roseto. La #Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il ... Leggi su tpi

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - alita31580584 : RT @alesallusti: La famosa influencer #ChiaraFerragni e la famosa non si sa cosa #RulaJebreal hanno dato la colpa dell'omicidio del povero… - AntonioBergami4 : RT @FrancoBechis: Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito -