Omicidio Vannini, Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, ai giornalisti: “Siete inumani e violenti” (Di giovedì 10 settembre 2020) Omicidio Vannini, fidanzata di Federico Ciontoli Viola Giorgini: “giornalisti inumani e violenti” “Voi giornalisti siete inumani e violenti”: è quanto affermato da Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, al termine della seconda udienza del processo d’appello bis sull’Omicidio, che l’ha vista deporre in aula in qualità di testimone oculare del delitto. “Ma vi rendete conto di quello che fate? Ma guardatevi. Ho detto già tutto ciò che dovevo dire. Ma basta! Vi rendete conto? È inumano, e questo non è il ... Leggi su tpi

