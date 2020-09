Omicidio di Willy, al vaglio nuovi indagati. Da difesa di Bianchi e Pincarelli spuntano nuovi testimoni (Di giovedì 10 settembre 2020) Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte . L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue ... Leggi su leggo

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - cincirillo : RT @Libero_official: Le sconcertanti dichiarazioni di padre Zanotelli sull'omicidio di #WillyMonteiro: 'Violenza figlia della predicazione… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Omicidio Colleferro, l'omaggio a Willy dei giocatori di Roma e Frosinone: una maglia col suo nome donata alla sorella: La… -