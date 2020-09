Omicidio di Colleferro: il garantismo di Luca Bizzarri fa infuriare la sinistra antirazzista (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 Sett – L’Omicidio di Willy Monteiro è diventato un caso mediatico, montato da un certo tipo di giornalisti a cui si sono accodati una serie di vip, tutte belle menti che hanno già sentenziato sul movente: razzismo. Sull’onda emotiva di questo delitto coi connessi attributi politici, gli utenti social si sono scatenati. Commenti ingiuriosi sono arrivati persino alla nipotina di uno dei fratelli Bianchi, oltre che alla compagna che è incinta. Già qualche giorno fa, però, c’era chi aveva preso una posizione fuori dal coro: è Luca Bizzari, l’ex Iena, ora a capo della Fondazione Palazzo Ducale di Genova. E la sua opinione ha mandato in tilt e ha fatto incazzare i suoi stessi follower. Luca Bizzarri è molto attivo e ha un buon seguito su ... Leggi su ilprimatonazionale

