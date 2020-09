Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 12 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Cosa potrà vedere il pubblico in televisione sabato 12 settembre? In onda tornano le nuove puntate di Tu si quel vales, uno dei programmi più seguiti del weekend. Questa sera in onda sui canali Rai Su Rai 1 va in onda il film Assassinio sull’Orient Express. La nota storia di un uomo di affari che viene ucciso in circostanze misteriose sull’Orient Express. Il direttore chiede l’aiuto di Hercule Poirot, ed è al grande investigatore che tocca scoprire la verità. Su Rai 2 tornano le puntate di S.W.A.T.. Cielo di fuoco è la prima puntata in onda: Hondo rientra a lavoro e si occupa del caso di un uomo che usa droni come dispositivi di detonazione. Malafede: la moglie del capo di una setta fugge dalla clinica psichiatrica e vuole organizzare un omicidio di massa. Su Rai 3 va in onda Sulla ... Leggi su thesocialpost

Unomattina : Parte oggi una maratona per il No al #Referendum e un appello a bocciare la riforma. 'Il senso è quello di far cono… - matteosalvinimi : Dopo un saluto agli amici di Campi Bisenzio (Firenze), oggi vi aspetto ad Arezzo alle 16.30, a Signa (Firenze) alle… - luigidimaio : Essere oggi a Milano è un segnale di vicinanza, che vogliamo dare come governo alla Lombardia. Anche la Spagna sta… - LuigiDonfrance1 : RT @zombificazione: #Elezioni #Voto Vogliono la vittoria #politica totale. Non sono interessati al compromesso. Non sono interessati al #di… - Hitsu94 : RT @Anpinazionale: Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Sesso, come risvegliare l’intimità di coppia: i rimedi infallibili

Sesso, una parola che ancora oggi sembra essere un tabù. C’è chi ha qualche difficoltà a parlarne apertamente, e se questo succede in coppia, se non si riesce a parlarne con il proprio partner o la pr ...

IRIS presenta le soluzioni per la scuola a distanza per studenti e insegnanti

IRIS, società del Gruppo Canon specializzata nella gestione dell’informazione, offre prodotti e soluzioni ideali per agevolare scuola e lavoro anche a distanza, come la scansione intelligente, la cond ...

Sesso, una parola che ancora oggi sembra essere un tabù. C’è chi ha qualche difficoltà a parlarne apertamente, e se questo succede in coppia, se non si riesce a parlarne con il proprio partner o la pr ...IRIS, società del Gruppo Canon specializzata nella gestione dell’informazione, offre prodotti e soluzioni ideali per agevolare scuola e lavoro anche a distanza, come la scansione intelligente, la cond ...