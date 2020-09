Oceanthon: il primo hackathon italiano dedicato alla salvaguardia dell’oceano (Di giovedì 10 settembre 2020) Per promuovere il ruolo dell’oceano nella creazione di un futuro più sano, resiliente, produttivo e sostenibile la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC-UNESCO) dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, la Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici con il supporto di Hack for Italy lanciano l’Oceanthon, il primo hackathon italiano dedicato all’innovazione in campo marino. Che cos’è l’Oceanthon? Un hackathon digitale rivolto a studenti, ricercatori, sviluppatori, esperti di comunicazione, economia, marketing, design e a tutti coloro che vogliono contribuire alla progettazione di soluzioni innovative a tutela dell’oceano. Per ... Leggi su meteoweb.eu

C'è tempo fino a sabato 26 settembre per candidarsi a partecipare all’evento digitale organizzato da IOC-UNESCO e dalla Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Per promuo ...

Salvare gli oceani, l’Onu lancia il decennio del mare

Con la “Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030)” le Nazioni Unite promuovono un’iniziativa per mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società ci ...

C'è tempo fino a sabato 26 settembre per candidarsi a partecipare all'evento digitale organizzato da IOC-UNESCO e dalla Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Per promuo ...