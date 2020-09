“O si copre, o lei non entra”: visitatrice fermata all’ingresso del Museo d’Orsay a Parigi per la sua scollatura vietata (Di giovedì 10 settembre 2020) “O si copre, o lei non entra“. Così si è sentita dire una giovane visitatrice all’ingresso del Museo d’Orsay a Parigi da due funzionari che le hanno contestato la scollatura troppo profonda. Dopo un’accesa discussione, la donna ha acconsentito ad indossare una giacca e ha potuto finalmente fare la sua visita al Museo. Ma, dopo aver contemplato capolavori dell’arte come “L’origine del mondo” di Courbet o la “Colazione sull’erba” di Manet – tutti rigorosamente nudi -, ha deciso di scrivere una lettera aperta pubblciata su Twitter per denunciare quanto accaduto, come riferisce il Corriere. “È martedì 8 settembre, il caldo aumenta nel pomeriggio e le braccia si scoprono. Ho voglia ... Leggi su ilfattoquotidiano

La giovane fermata fuori dal museo: "Troppo scollata, così lei non può entrare"

I funzionari del celebre Museo d’Orsay a Parigi sono stati irremovibili: "O si copre, o lei non entra". Si è sentita dire queste parole una giovane donna che indossava un normalissimo abito scollato.

