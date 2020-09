Nuovo Stadio, il Ministero apre al “vincolo storico” di San Siro (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro intoppo per Inter e Milan per la costruzione del Nuovo Stadio Rischia di prolungarsi ulteriormente l’attesa per Inter e Milan per la realizzazione del Nuovo Stadio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i comitati tecnico-scientifici dei beni culturali intenti hanno avviato l’inter per il ottenere “vincolo storico” all’attuale San Siro. “L’associazione Gruppo verde San Siro porta a casa una bocciatura e una promozione. La bocciatura riguarda il rigetto da parte del Comitato del vincolo monumentale sul Meazza già rigettato dalla Sovrintendenza. La promozione riguarda invece la richiesta di mettere un vincolo storico relazionale sullo Stadio, ossia quella tutela che ... Leggi su intermagazine

