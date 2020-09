Nuovo scontro tra Fortnite e Apple, come cambiano le cose per accedere al Battle Royale (Di giovedì 10 settembre 2020) È un idillio che ormai vive solo nei ricordi dei fan quello tra Fortnite e Apple. Il Battle Royale e la casa di Cupertino sono ormai ai ferri corti da un mesetto circa, dopo il “tentativo di furbata” operato da Epic Games, che ha provato a scavalcare le commissioni degli store inserendo i pagamenti in-app. Una situazione che ha generato un effetto a cascata non indifferente, e ha visto un cambio di scenario per quanto concerne la scena mobile. Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato del ricorso che sicuramente Epic Games porterà dinanzi ai giudici per ripristinare Fortnite sui dispositivi iOS. La perdita del produttore è stimata in un terzo della community, questa la cifra di riferimento per quanto concerne gli utenti che giocano su iPhone e iPad. Nel frattempo, ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo scontro BREXIT: NUOVO SCONTRO TRA GOVERNO E UE. IN GIOCO IL CONFINE COMMERCIALE ANGLO-IRLANDESE Radio Onda d'Urto Nuovo via libera sul voto dei 18enni per il Senato

AGI - Più di un anno dopo Montecitorio, anche Palazzo Madama ha dato il primo via libera alla riforma costituzionale che consentirà ai diciottenni di votare per il Senato, così come avviene per la Cam ...

Cina: ministro Esteri Wang, Usa sono motore della militarizzazione nel Mar Cinese Meridionale (5)

Pechino, 10 set 06:18 - (Agenzia Nova) - Gli Usa hanno sferrato anche un’offensiva contro social media cinesi come TikTok e WeChat, che hanno un vasto seguito tra le giovani generazioni occidentali e ...

