Nuovo incendio a Beirut, la Protezione Civile rassicura: “Tutto sotto controllo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Era il 4 agosto 2020 quando parlavamo della strage in Libano a seguito dell’esplosione: nell’ultima ora è divampato un Nuovo incendio a Beirut come ci segnalano i nostri lettori da un video pubblicato su Fanpage. Secondo le prime ricostruzioni una colonna di fumo nero si è alzata oggi, giovedì 10 settembre, e subito la notizia e le immagini sono rimbalzate tra i cittadini spaventati dall’episodio. Mentre scriviamo sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco. Al Jazeera e l’agenzia di stampa locale National News Agency scrivono che gli accertamenti sulle origini dell’incendio sono ancora in corso e, dalle prime indagini, si individua che le fiamme siano divampate da un magazzino in cui si trovano stipati carburanti e pneumatici. Si ... Leggi su bufale

