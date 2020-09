Nuovi sbarchi a Lampedusa, cittadini infuriati: ‘Lamorgese indegna’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Non c’è pace per Lampedusa. Soltanto pochi giorni fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese avevano dichiarato di aver finalmente svuotato l’hotspot dell’isola. Le centinaia e centinaia di migranti clandestini sbarcati sulle coste dell’isola siciliana avevano infatti mandato in tilt il sistema di accoglienza. Ora che i migranti sono stati trasferiti sulle navi quarantena, l’esecutivo sperava di aver risolto il problema. Ma l’arrivo di altri barchini carichi di disperati a Lampedusa ha riacceso le proteste dei cittadini. La protesta di Angela Maraventano A Lampedusa non c’è stato nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo dopo lo svuotamento del centro di accoglienza, che l’arrivo di altri barchini ... Leggi su newspad

