Nuovi guai per Irene Pivetti: sequestrati 1,2 milioni di euro e nuova accusa (Di giovedì 10 settembre 2020) Il sequestro riguarda i Dpi importati dalla società dell’ex presidente della Camera: ora Pivetti è indagata anche per frode in pubblica fornitura. Irene Pivetti, foto gettyNon se ne parlava più dall’aprile scorso, da quando cioè la procura di savona aveva aperto un’inchiesta sulle mascherine importate dalla Cina da Irene Pivetti. Ma nel frattempo, la giustizia ha fatto il suo corso,ed emergono le prime veirtà e le prime pesanti sanzioni. La procura di Busto Arsizio, alla quale sono stati trasferiti per competenza gli atti dei magistrati di Savona e Siracusa, ha deciso di disporre il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro riconducibili all’ex presidente della Camera. Ma non ... Leggi su chenews

