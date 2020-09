Non solo California, anche l’Oregon è in fiamme: “Incendi senza precedenti, conseguenze devastanti in tutto lo Stato” [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Non solo California: in USA anche l’Oregon è stretto nella morsa di incendi devastanti, “senza precedenti“, tanto che la governatrice democratica Kate Brown è stata costretta a chiedere aiuto a Washington. Brown ha ringraziato la delegazione congressuale dell’Oregon “per aver sostenuto la richiesta di una dichiarazione federale di emergenza. Abbiamo bisogno di risorse federali per supportare i nostri sforzi di risposta agli incendi“. “Nelle ultime 24 ore, l’Oregon – ha precisato Brown – ha subito incendi senza precedenti, con conseguenze devastanti in tutto lo Stato. La nostra priorità numero uno in questo ... Leggi su meteoweb.eu

simonebaldelli : A me dei sondaggi non interessano granché. Io ho la sensazione che la marea montante di #IoVotoNO non sia solo un f… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 50mila insegnanti di sostegno. C'è una denuncia delle mamme dei bimbi autistici e disabili e dal… - calliopeterenzi : RT @lucarallo: «Cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un immigrato» Se questa frase è stata davvero pronunciata da un parente degli a… - giodel65 : @mariolavia Illusi , sarà un trionfo del SI è del popolo contro la casta ... non solo politica -