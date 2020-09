«Non odiare», al cinema l'esordio che ha scatenato 5 minuti di applausi a Venezia (Di giovedì 10 settembre 2020) «Il passato non muore mai. E non è neanche passato». La frase di William Faulkner ben si presta a commento di Non odiare, il debutto alla regia di Mauro Mancini che, unico film italiano presente alla Settimana internazionale della critica alla Mostra di Venezia, ha preso cinque minuti di applausi. Prodotto da Mario Mazzarotto per Movimento film, con Rai cinema e Notorious Pictures, arriva oggi nelle sale con Alessandro Gassmann nel ruolo di Simone Segre, un chirurgo di origine ebraiche che si tira indietro dal soccorrere un uomo coinvolto in un incidente stradale. Il motivo è la svastica che vede tatuata sul suo petto. Con questo antefatto si ritroverà legato a doppio filo alla famiglia filo nazista in cui Marica (Sara Serraiocco) è la figlia maggiore ... Leggi su gqitalia

