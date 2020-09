Non esiste un pianeta B. Dal Forum di Cernobbio al convegno SOS Planet al Maloja Palace lo stesso grido di dolore (Di giovedì 10 settembre 2020) Mentre al Forum di Cernobbio si discettava su “The Green New Era: what does it mean for business” (e sarà meglio che lo dica subito per togliervi il pensiero, non ci sono andata, non avendo il dono dell’ubiquità), in Engadina al Maloja Palace (qui c’ero) si disputava l’annosa questione del Carbon off setting, la compensazione delle emissioni di C02. Ve la spiego facile: tanto inquino, tanto (ri)pago. Mentre di là si sfogliava l’agenda per cambiare l’Europa, ci si rimpinzava di bollicine millesimate e di termini promettenti come la nuova era Green e implicazione per l’economia. Scenari di oggi e domani per strategie competitive. In mezzo al blablabla, a tutto schermo i risultati di sondaggi a domande trite e ritrite: La sua impresa ha mai implementato ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Che bello incontrare tanta gente anche a #Saronno: vado a letto stanco ma felice perché ho la certezza che esiste u… - PiazzapulitaLA7 : ++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo ne… - ricpuglisi : Si vuole creare una rivalità tra me e Keynes che non esiste - Losca71 : @MPaolaAmato Ci mancherebbe. Perché non esiste. - prendimixmano : RT @fallingxadoreu: giustizia per Willy, e ricordate che il BLM non esiste solo in america e non è solo un trend, parlatene invece di frega… -

Ultime Notizie dalla rete : Non esiste Il vaccino miracoloso non esiste - Gwynne Dyer Internazionale Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19?

Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...

PMI Digital Index 2020 Godaddy: cresce la digitalizzazione delle micro-imprese italiane post lockdown

Digitalizzazione post-lockdown: il 20% delle imprese presenti online ha avviato nuovi servizi di delivery e vendita sul web. Come cambia e a che punto è il livello di digitalizzazione delle pmi italia ...

Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...Digitalizzazione post-lockdown: il 20% delle imprese presenti online ha avviato nuovi servizi di delivery e vendita sul web. Come cambia e a che punto è il livello di digitalizzazione delle pmi italia ...